Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Путин обязан отдать приказ российской армии о проведении войсковой операции против американского Центрального Банка Р...Реплика на повыше...
  • Дмитрий Бакланов
    А зачем комплексовать, если даже выгонят на улицу в этих странах на улице комфортно жить. Когда средняя температура я...Реплика на повыше...
  • Григорий Худенко
    Бесполезно что - либо анализировать."Мы" живем на таком этаже, что "нас" никто не учитывает при принятии решений.Реплика на повыше...

БРИКС объявил о создании аналога SWIFT

БРИКС объявил о создании аналога SWIFT

БРИКС официально заявил о создании собственной финансовой системы, аналогичной SWIFT, сообщил генконсул Китая в Белфасте Чжан МэйфанРанее замглавы центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими заявлял, что БРИКС планирует рассмотреть вопрос создания собственной системы обмена финансовыми сообщениями между членами организации, аналогичной SWIFT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
У России оно есть,у Китая есть,зачем&quot;велосипед изобретать&quot;?
Ответить
6 час.
Eduard
Давно пора!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх