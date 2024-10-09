Популярный бренд расстроил покупателей непристойными нарядами на Хеллоуин

Популярный британский бренд Oh Polly расстроил покупателей непристойными нарядами на Хеллоуин. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).