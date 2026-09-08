Сила в правде
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Сила в правде

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Норвежский легион СС воскрес? 16 установок Chunmoo и контейнер с Томагавками. Что меняется у границы в Печенге к 2031 году

Норвежский легион СС воскрес? 16 установок Chunmoo и контейнер с Томагавками. Что меняется у границы в Печенге к 2031 году

Осло покупает 16 южнокорейских Chunmoo с дальностью до 500 км, США привезли в Тронхейм контейнер Mk 41 под Томагавк.

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