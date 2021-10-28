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Премьер Японии Кисида выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге

Премьер Японии Кисида выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге

ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая накануне на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, которое проходило в режиме видеоконференции с участием представителей стран АСЕАН, Австралии, Китая, Индии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и России, выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также подчеркнул необходимость обеспечения свободы морской и воздушной навигации в районе Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива.

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