Премьер Японии Кисида выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге

ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая накануне на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, которое проходило в режиме видеоконференции с участием представителей стран АСЕАН, Австралии, Китая, Индии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и России, выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также подчеркнул необходимость обеспечения свободы морской и воздушной навигации в районе Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива.