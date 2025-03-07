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Боец ВС РФ рассказал о пережитом в плену «Азова»

Боец ВС РФ рассказал о пережитом в плену «Азова»

Боевики «Азова»* постоянно били попавших в плен российских солдат. Об этом рассказал боец ВС РФ с позывным Румяный, чьи слова приводит в своем Telegram-канале председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

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