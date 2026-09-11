Банки не ждут дополнительного налога

Основные параметры федерального бюджета на 2027 год станут известны в ближайшие недели, однако участники банковского рынка не ожидают появления дополнительного налога на сектор, несмотря на высокую прибыль кредитных организаций.
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