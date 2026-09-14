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Царьград

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Компания "Этажи" предложила развивать рассрочки для покупки жилья

Компания "Этажи" предложила развивать рассрочки для покупки жилья

Заместитель руководителя ипотечного департамента "Этажи" Татьяна Решетникова предложила развивать механизмы рассрочек на покупку жилья в России, вместо ограничения срока до трёх лет.

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