Русские так наступают, что им не нужны корейцы – Карасев

Майор Гром Нам бы Кимов бы ещё побольше, Преданных чучхе и удалых парней. Мы бы с Кимами дошли до Польши, С ними жить и строить веселей! Молнией по всему миру, особенно по Западу и его самому преданному сателлиту, разнеслась новость о том, что КНДР может принять участие в текущей Операции России.
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