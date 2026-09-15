Michael Brandt/dpa/picture-alliance/TASS Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага 15 сентября назвал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас самой большой гибридной угрозой для Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Любовница и яд: н...
- Исчезли даже спаг...
- ЛЛ Маск: ИИ несет в ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым