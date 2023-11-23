В Совфеде рассказали о кибератаках на транспортный комплекс России

Целевые компьютерные атаки на российские предприятия транспорта продолжаются. Об этом на круглом столе в Совете Федерации 23 ноября сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса Дмитрий Скачков.
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