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Парламентская газета

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В Совфеде рассказали о кибератаках на транспортный комплекс России

В Совфеде рассказали о кибератаках на транспортный комплекс России

Целевые компьютерные атаки на российские предприятия транспорта продолжаются. Об этом на круглом столе в Совете Федерации 23 ноября сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса Дмитрий Скачков.

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