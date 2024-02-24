Весам восстановить силы, а Стрельцам блеснуть красноречием: гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ воскресенье, 25 февраля 2024 года, рекомендуется воздержаться от начала новых дел и проектов.
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