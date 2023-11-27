Россия всегда была гостеприимна к тем, кто ехал сюда работать, строить, становясь одним из нас. Но в последние годы наши пределы наводнили орды чужаков, опустивших планку жизни до первобытного уровня.
"А зачем тогда вообще Россия?" Мигранты требуют у полиции документы
Комментарии
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виктор климахин
В Европе захватывают отнимают бандитизмом занимаются там молчат а хохлам претензии предъявляют живой пример если там молчат и нет наказаний то и азиаты борзеют тыкая на запад
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18 мин.
виктор климахин
согласен не удивлюсь если половина черножопые шакалы
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16 мин.
виктор климахин
ты что им жопу лижешь за них жопу рвешь
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12 мин.
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