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"А зачем тогда вообще Россия?" Мигранты требуют у полиции документы

"А зачем тогда вообще Россия?" Мигранты требуют у полиции документы

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Комментарии
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виктор климахин
В   Европе    захватывают    отнимают    бандитизмом    занимаются   там   молчат    а  хохлам    претензии   предъявляют    живой  пример    если  там    молчат    и  нет    наказаний    то  и   азиаты     борзеют   тыкая     на  запад
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18 мин.
виктор климахин
согласен     не   удивлюсь    если    половина    черножопые    шакалы
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16 мин.
виктор климахин
ты  что   им   жопу  лижешь    за  них   жопу  рвешь
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12 мин.

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