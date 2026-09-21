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Татар-информ

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В Москве обсудили роль креативных индустрий в сохранении культурного наследия

В Москве обсудили роль креативных индустрий в сохранении культурного наследия

Заседание подкомиссии Госсовета по ценностно-ориентированным креативным индустриям прошло в Москве. Участники обсудили тему «Креативные индустрии – ресурс сохранения и воспроизводства историко-культурного наследия России, его ценностей и смыслов».

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