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Против историка Эйдельман* возбудили новое уголовное дело о реабилитации нацизма

Против историка Тамары Эйдельман* возбудили новое уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом в субботу, четвертого января, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на источник среди правоохранителей.

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