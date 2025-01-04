Против историка Эйдельман* возбудили новое уголовное дело о реабилитации нацизма

Против историка Тамары Эйдельман* возбудили новое уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом в субботу, четвертого января, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на источник среди правоохранителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии