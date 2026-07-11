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AMD тихо выпустила 8-ядерный Ryzen 7 4700LE для AM4: процессор на Zen 2 обнаружили в готовых ПК

AMD тихо выпустила 8-ядерный Ryzen 7 4700LE для AM4: процессор на Zen 2 обнаружили в готовых ПК

Сокет AM4, выпущенный ещё в 2016 году, продолжает получать новые процессоры. AMD решила задействовать кремниевые запасы прошлых лет и добавила в каталог 8-ядерный Ryzen 7 4700LE, основанный на архитектуре Zen 2 (семейство Renoir).

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