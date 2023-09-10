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Церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают 11 сентября

Церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают 11 сентября

Церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают 11 сентября Марина ОнегинаВ одиннадцатый день сентября верующие отмечают большой церковный праздник под названием — Усекновение главы Иоанна Предтечи, которого знают также как Крестителя.

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