Церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают 11 сентября Марина ОнегинаВ одиннадцатый день сентября верующие отмечают большой церковный праздник под названием — Усекновение главы Иоанна Предтечи, которого знают также как Крестителя.
Церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают 11 сентября Марина ОнегинаВ одиннадцатый день сентября верующие отмечают большой церковный праздник под названием — Усекновение главы Иоанна Предтечи, которого знают также как Крестителя.
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