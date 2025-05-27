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“Приводит к обезвоживанию” и другие популярные мифы о кофе

“Приводит к обезвоживанию” и другие популярные мифы о кофе

Обезвоживание. Результаты одной работы, опубликованной в 2014 году в журнале PLoS One, продемонстрировали: кофе лишь несущественно отличается по гидратации от воды.

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