Розу из осколков мин и снарядов подарили бойцы СВО балерине

Розу из гильз, искореженного оружия, осколков мин и снарядов изготовил донецкий кузнец. Участники специальной военной операции передали балерине Новосибирского академического театра оперы и балета Натальи Шокот розу, изготовленную из гильз, искореженного оружия, осколков мин и снарядов.
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