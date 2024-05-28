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Розу из осколков мин и снарядов подарили бойцы СВО балерине

Розу из осколков мин и снарядов подарили бойцы СВО балерине

Розу из гильз, искореженного оружия, осколков мин и снарядов изготовил донецкий кузнец. Участники специальной военной операции передали балерине Новосибирского академического театра оперы и балета Натальи Шокот розу, изготовленную из гильз, искореженного оружия, осколков мин и снарядов.

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