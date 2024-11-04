Вычистим всех гадов: Несколько взводов ВСУ попали в ловушку под Тернами в ДНР Юлия СоколоваВ Донецкой Народной Республике, на направлении Красного Лимана, разворачиваются события с высокой степенью напряжённости: группа украинских военнослужащих оказалась в плотном кольце окружения у села Терны.