Миронов: СРЗП готова выдвинуть кандидатуру Путина на президентских выборах

Политическая партия «Справедливая Россия — За правду» готова не просто поддержать, а выдвинуть кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах, намеченных на 2024 год.
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