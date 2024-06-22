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Калужане на площади Победы зажгли Свечи Памяти

Калужане на площади Победы зажгли Свечи Памяти

Накануне 22 июня калужане присоединились к Всероссийской акции "Свеча Памяти". Вечером 21 июня на площади Победы собрались сотни горожан, чтобы зажечь свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

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