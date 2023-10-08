Вице-президент ФТР Селиваненко заявил, что Медведев на классе обыграл Гарина

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что турнир серии "Мастерс" в Шанхае, где выступает третья ракетка мира Даниил Медведев, всегда был тем турниром, где выступают сильнейшие теннисисты.