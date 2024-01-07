Депутат Романов назвал Рождество одним из самых почитаемых праздников в России

Рождество - это один из самых почитаемых российским народом праздников. Об этом в своем поздравлении с Рождеством Христовым заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов.
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