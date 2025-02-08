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Парламентская газета

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Отправка писем и бандеролей подорожает с 9 февраля

Отправка писем и бандеролей подорожает с 9 февраля

В России подорожают почтовые отправления. С 9 февраля 2025 года вступает в силу приказ Федеральной антимонопольной службы, который утверждает предельные максимальные тарифы отправки внутренней корреспонденции — почтовых карточек, писем и бандеролей — для «Почты России».

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