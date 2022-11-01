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Ферстаппен вошел в список 500 богатейших людей Нидерландов с состоянием в 120 млн евро

Двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен вошел в список 500 самых богатых людей Нидерландов.  Состояние пилота «Ред Булл» оценивается в 120 миллионов евро, и пока Макс находится в конце этого списка.

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