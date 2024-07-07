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Царьград

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На кону Одесса и Причерноморье. Как будет действовать Зеленский?

На кону Одесса и Причерноморье. Как будет действовать Зеленский?

Одесса и Причерноморье становятся главными целями. На кону большая игра, где им отводится ключевая роль.

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