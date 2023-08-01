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Димитрис Яннакопулос о Бертомеу: «К счастью, в Евролиге поняли, что этого бандита нужно заменить»

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос высказал свое мнение о бывшем руководителе Евролиги Жорди Бертомеу.

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