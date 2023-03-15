Один толкал, другой управлял. В Барнауле пытались очень тихо угнать "Жигули" Мужчины "проехали" около 25 метров, когда увидели подъезжающий экипаж полиции В Алтайском крае за 15 минут задержали угонщиков автомобиля, сообщает региональное МВД.