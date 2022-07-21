Китай и ЕС имеют широкие возможности для сотрудничества Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — «После проведения во вторник 9-го экономического и торгового диалога высокого уровня Китай-ЕС, Китай и Европейский Союз (ЕС) должны работать вместе и применять концепции и соглашения, достигнутые в ходе диалога, на практике, внося вклад в двустороннее сотрудничество» — говорится в статье, опубликованной в … Сообщение Китай и ЕС должны реализовать на практике соглашения появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.