В Геническом округе Херсонской области госавтоинспекторы провели профилактический рейд «Автобус»

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия по контролю за осуществлением автобусных перевозок в течение четырех дней сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России «Генический» проверяли путевую документацию у водителей, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами, в том числе перевозки организованных детских групп.