Сергей Безруков показал милое фото с младшим сыном

Актер Сергей Безруков порадовал поклонников совместным фото с сыном. Многодетный отец Сергей Безруков поделился редким снимком со своим самым младшим сыном Василием, которому недавно исполнилось три года.
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