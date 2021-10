Rockstar опубликовала трейлер с геймплеем Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, список изменений и цены; автор Stardew Valley анонсировал новую игру; Blizzard переименовывает Маккри из Overwatch после скандала; в Сети появились первые 22 минуты игрового процесса Marvel’s Guardians of the Galaxy; бывший сотрудник Bioware поделился деталями отменённом сиквеле .