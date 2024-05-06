История треугольного пакета для молока

Тетраэдрический пакет для молока был изобретен в 1944 году, но внедрен в производство только после Второй Мировой войны, когда были разработаны специальная технология и оборудование для защиты бумажной поверхности полиэтиленом.
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