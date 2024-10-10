Актёр Стивен Сигал побеседовал с пленными боевиками "Азова"* в ДНР

Американский киноактёр, получивший русский паспорт, пообщался с украинскими военнопленными.Известный киноартист и режиссер Стивен Сигал прибыл в Донецкую народную республику, где под камеру журналистов телеканала «Россия-1» пообщался с украинскими военнопленными, боевиками батальона "Азов"*.