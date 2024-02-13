Реакция Запада на дружелюбие Путина, США против российского киберcпорта и пора ли блокировать Ютуб

Вчера 4,1K прочитали 1. Владимир Путин в своём интервью Такеру Карлсону чётко обозначил стремление России к переговорам, к мирному разрешению конфликта и к спокойному сосуществованию со странами НАТО на одном глобусе.
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