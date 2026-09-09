Казбек Коков объявил беспилотную опасность в Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о введении беспилотной опасности в регионе. В своем Telegram-канале он предупредил о возможном замедлении мобильного интернета в некоторых районах республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Самой становится...
- "Самой становится...
- "Самой становится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым