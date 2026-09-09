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Царьград

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Казбек Коков объявил беспилотную опасность в Кабардино-Балкарии

Казбек Коков объявил беспилотную опасность в Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о введении беспилотной опасности в регионе. В своем Telegram-канале он предупредил о возможном замедлении мобильного интернета в некоторых районах республики.

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