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Царьград

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Диетолог Мухина сообщила о росте веса осенью из-за малой активности

Диетолог Мухина сообщила о росте веса осенью из-за малой активности

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, почему осенью люди чаще набирают вес. Сокращение прогулок и увеличение перекусов приводят к увеличению калорийности рациона.

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