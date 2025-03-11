Politico: ЕС засуетился на фоне отсутствия за столом переговоров по Украине

Евросоюз засуетился на фоне отсутствия Брюсселя за столом будущих мирных переговоров по Украине. Об этом в газете Politico заявили старшие научные сотрудники Института Хадсона — американского аналитического центра в области государственной и международной политики — Питер Раф и Абрам Шульский.
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