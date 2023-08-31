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«МЮ» продал своего воспитанника Менджи «Лутону». Защитник находился в системе «Юнайтед» с 6 лет

«МЮ» продал своего воспитанника Менджи «Лутону». Защитник находился в системе «Юнайтед» с 6 лет

21-летний защитник перешел в «Лутон», клубы объявили о трансфере. Срок действия контракта и сумма трансфера неизвестны.

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