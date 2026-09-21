Опыт и зарплата. Молодежь из Барнаула назвала главные сложности при поиске работы

Вакансий за год стало на 18% меньше, а резюме — на 32% больше В Барнауле после двух лет жесткого кадрового дефицита работодатели перешли к более сдержанному найму, а темпы роста зарплат замедлились.
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