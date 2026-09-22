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Царьград

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Михаил Лабковский экстренно госпитализирован из-за расслоения аорты

Михаил Лабковский экстренно госпитализирован из-за расслоения аорты

Сегодня известный психолог Михаил Лабковский был экстренно госпитализирован из-за расслоения аорты. После двух операций и реабилитации он был выписан домой.

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