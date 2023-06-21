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«Мы способны накормить весь мир»: американцы о возможном дефиците продовольствия

«Мы способны накормить весь мир»: американцы о возможном дефиците продовольствия

Ресурс Yahoo Finance снова вернулся к популярной в прошлом году теме продовольственного кризиса. В своей статье он привёл список продуктов, нехватка которые может ощущаться на Западе, разумеется, в качестве причины указывая конфликт на Украине.

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