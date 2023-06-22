В Красноярске сотрудники полиции с коллегами из других правоохранительных ведомств региона почтили память павших за Родину в Великой Отечественной войне

В Красноярске сотрудники органов внутренних дел приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Завтра была война…», посвященной годовщине начала Великой Отечественной войны.
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