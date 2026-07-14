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Русская весна

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Бои на Запорожском фронте: уничтожение «ждунов» и их операторов (ВИДЕО)

Бои на Запорожском фронте: уничтожение «ждунов» и их операторов (ВИДЕО)

Бойцы Армии России на Запорожском фронте ведут уничтожение «дронов-ждунов» и их операторов. Расчёты взвода беспилотных систем 2-го батальона 291-го гвардейского мотострелкового полка ведут борьбу с «дронами-ждунами» противника, а также уничтожают точки (позиции) пуска беспилотников ВСУ и их пункты управления в районе г.

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