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Рифат Сабитов: Созданный в России RuStore — незаменимый помощник для 70 миллионов россиян

Рифат Сабитов: Созданный в России RuStore — незаменимый помощник для 70 миллионов россиян

Заместитель Председателя ОС при Минцифры РФ, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Рифат Сабитов прокомментировал удаление сервисов VK из магазина приложений Google.

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