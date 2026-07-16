Рифат Сабитов: Созданный в России RuStore — незаменимый помощник для 70 миллионов россиян

Заместитель Председателя ОС при Минцифры РФ, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Рифат Сабитов прокомментировал удаление сервисов VK из магазина приложений Google.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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