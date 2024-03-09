Полковник рассказал о перспективах ракет Taurus изменить ситуацию в зоне СВО

Полковник Матвийчук: только большие поставки ракет Taurus помогут Киеву Только большие поставки германо-шведских крылатых ракет Taurus помогут Киеву изменить ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) в свою пользу, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.