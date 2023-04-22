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Барин сделал свое село самым богатым в России и даже не заметил этого

Барин сделал свое село самым богатым в России и даже не заметил этого

История того, как одно рязанское село заплатило барину за свой выкуп из крепостной зависимости треть стоимости Аляски более-менее известна, потому что в село Ижевское, пытающемся заполучить бренд «самое богатое село России», (также как Вятское стало «самым красивым», Луховицы -«столицей огурца», а Коломна - «столицей русской пастилы», про которую в этой Коломне до 2008 года вообще никто не слышал), возят экскурсии – все-таки это на самом деле родина Циолковского и историю знаменитого выкупа на волю за много лет до отмены крепостного права, тоже никто не отменял.

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