В Тамбовской области полицейские задержали курьера мошенников

На пульт дежурного отдела полиции поступило заявление о мошенничестве. Как было установлено, неизвестный позвонил пенсионерке 1941 года рождения, и под предлогом помощи родственнице, попавшей в ДТП, завладел деньгами потерпевшей на сумму 100 тысяч рублей.
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