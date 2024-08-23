В Тамбовской области полицейские задержали курьера мошенников

На пульт дежурного отдела полиции поступило заявление о мошенничестве. Как было установлено, неизвестный позвонил пенсионерке 1941 года рождения, и под предлогом помощи родственнице, попавшей в ДТП, завладел деньгами потерпевшей на сумму 100 тысяч рублей.