Бесплатным проездом в Подмосковье обеспечили 800 тысяч пенсионеров

В Московской области различную социальную помощь получают 1,63 миллиона жителей старшего возраста. Более половины из них обеспечили бесплатным проездом по социальной карте, сообщила пресс-служба «Единой России».
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