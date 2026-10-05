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Наука и Техника

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DJI Mic Mini 2, Mini 2S и Mic 3: как не переплатить за беспроводной микрофон и не потерять важный дубль

DJI Mic Mini 2, Mini 2S и Mic 3: как не переплатить за беспроводной микрофон и не потерять важный дубль

Когда в руки попадают три беспроводных микрофона с почти одинаковыми названиями, поначалу кажется, что разобраться в них невозможно.

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